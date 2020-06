O testemunho do médico que sobreviveu à Covid-19

Centenas de médicos foram infetados com a Covid-19 e um desses exemplos é António Marques, Diretor de Serviço do Centro Hospitalar do Porto, que esteve internado durante cinco semanas.

O médico passou pelo seu próprio serviço, os cuidados intensivos, onde esteve em risco de vida.

Um enfermeiro percebeu que a recuperação do médico estava a demorar mais do que o habitual e, com proteção individual, agarrou-lhe na mão e disse: