Inovação na arquitetura religiosa. As imagens das capelas premiadas em Braga

Dois projetos, para três espaços de culto em Braga, receberam um importante prémio internacional de arquitetura. Após consulta mundial e com milhares de participações na votação, as capelas Cheia de Graça e da Imaculada, em 2019, e a capela Árvore da Vida, em 2011, foram distinguidas pelo ArchDaily, o prestigiado "site de arquitetura mais visitado do mundo", como edifícios religiosos do ano.