Israel: o laboratório mundial da vacinação

Israel é o país mais avançado do mundo no processo de vacinação. As boas notícias são que, segundo as investigações israelitas, as vacinas têm ótimos resultados com uma alta redução no número de doentes de covid-19. Até agora, mais da metade da população, quase cinco milhões de pessoas, já foram vacinadas com a vacina da Pfizer.

Em plena campanha eleitoral, o primeiro-ministro Netanyahu, que conseguiu comprar 12 milhões de vacinas, pensa já na segunda ronda de vacinação.

Netanyahu, que propôs entregar à Pfizer informação estatística sobre a operação sem precedentes, promete comprar 36 milhões de doses, no caso de ser necessário vacinar a população, duas vezes por ano.