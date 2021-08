Planeta Extremo

Os eventos climáticos extremos mostram ser uma realidade em 2021. A terra está a aquecer mais depressa do que o esperado.

Segundo, o último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas é um novo banho de realidade: o homem é o principal responsável por essas mudanças.

Fenómenos como as secas, chuvas torrenciais e o aumento do nível do mar são inevitáveis nas próximas décadas.

Só este ano, são milhares os hectares consumidos por chamas, cheias que varreram cidades, ciclones e furacões que destruíram localidadesinteiras.