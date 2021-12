São pelo menos oito mil, as pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla em Portugal.

Mais prevalente em mulheres e mais incapacitante nos homens, a doença manifesta-se essencialmente entre os 20 e os 40 anos, mas desvalorizam-se sinais pré-diagnóstico que podem comprometer o travão, no galope da patologia crónica e autoimune.

No dia em que se assinala o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, mostramos o rosto de quem deixou muitos sonhos para trás e vive de pensões mínimas. No país que ainda não tem centros de referência para a doença.

"Não somos de ferro" é a Reportagem Especial deste sábado.