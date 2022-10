Reportagem Especial: "E o Tejo aqui tão perto"

É já considerada a descoberta arqueológica do ano em águas portuguesas. Na foz do maior rio português, foram encontrados dois naufrágios com canhões e achados únicos, do tempo das invasões napoleónicas.´

É a descoberta arqueológica do ano no Tejo. Retirado do fundo do rio, o canhão vale, de imediato, uma lição de História.

A pouca profundidade, as descobertas aconteceram durante uma campanha arqueológica conjunta, do Centro de Investigação Naval da Marinha, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e da Câmara Municipal de Cascais.

"E o Tejo aqui tão perto" é a reportagem especial desta sexta-feira.