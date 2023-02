Depois da construção da barragem que levou ao encerramento da centenária Linha do Tua, há um plano de mobilidade turística para a região que prevê o regresso do comboio há 12 anos, mas ainda não obteve autorização do Governo para avançar. Já foi feito o investimento superior a 15 milhões de euros, mas a demora está a destruir a última esperança de desenvolvimento para a região.