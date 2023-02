"Inverno dentro de portas": milhões de portugueses não conseguem aquecer a casa

Um dos problemas da habitação em Portugal é o desconforto térmico. Há milhões de portugueses que não têm como aquecer a casa.

A subida do preço da energia, o frio e as chuvas fortes dos últimos meses expuseram os números preocupantes da pobreza energética de um país de clima ameno.

Estima-se que haja entre um a três milhões de portugueses a viver em pobreza energética. Os dados estão na estratégia nacional de longo prazo para combate a este problema e revelam que 700 mil pessoas vivem mesmo em situação severa de pobreza energética.

Dados do Eurostat de 2019 mostram um país com cerca de 24% da população a morar em casas com infiltrações e humidades, um problema com impacto incalculável na saúde.