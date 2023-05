As participações de crimes de violência doméstica aumentaram 15% no ano passado. As mulheres são as principais vítimas, mas as queixas apresentadas por homens também estão a aumentar. Na Reportagem Especial deste sábado, "No fim da linha", falamos das casas abrigo, onde as vítimas se refugiam dos agressores e onde se preparam para um novo começo.