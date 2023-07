"Cabo Delgado - ricos miseráveis": população regressa à província a medo

Depois de seis anos de violentos ataques terroristas, as populações estão de volta a Cabo Delgado. No entanto, as autoridades moçambicanas não arriscam garantir que a situação está totalmente controlada numa das províncias mais ricas do país, mas onde o índice de pobreza é também dos mais elevados.

Não desapareceu por completo o medo de novos ataques do grupo radical islâmico Al-Shabab, 48 anos depois da independência de Portugal e agora que Moçambique celebra o fim oficial da guerra civil.

"Cabo Delgado - ricos miseráveis" é a Reportagem Especial desta quinta-feira.