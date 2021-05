Podia ter sido uma crise do petróleo, uma guerra no Médio Oriente, uma onda de atentados... foi a pandemia. A opinião geral é que a TAP estava a crescer depressa demais e foi apanhada pela pandemia em plena "engorda", ou seja, antes de entrar em velocidade cruzeiro.

Muitas rotas novas, muitos aviões novos, muitos trabalhadores... sobretudo tripulantes de cabine (mil e duzentos), num aeroporto a rebentar pelas costuras.

Foi a tempestade perfeita.

Mas se o Estado tinha metade do capital da companhia porque não fez nada? Porque na prática não mandava. E não mandava porquê? Há dois negócios feitos pelos governos do bloco central que o explicam... a recompra, do primeiro governo de António Costa, e a privatização, do executivo de Pedro Passos Coelho. Vamos explicá-los.

A TAP já passou por muitas crises, nenhuma como esta. Os contratados a prazo foram os primeiros a cair mal os aviões ficaram em terra, mas o plano de reestruturação - que ainda aguarda o ok de Bruxelas - está a atingir trabalhadores do quadro, com mais ou menos tempo de "casa"

Como ficará a TAP depois disto? Ninguém sabe.

Era possível deixar cair a TAP, apesar do impacto na economia? Ninguém sabe quanto custaria a insolvência. O governo não fez as contas, mas a dimensão das garantias que o Estado deu antes, na privatização e na recompra, sugerem que o custo podia ser ainda maior.

A Grande Reportagem "A última chamada" é da autoria da jornalista Ana de Freitas, com imagem de Rui do Ó e edição de Andrés Gutierrez.

