SIC acompanhou vacinação em casa de pessoas acamadas, sem mobilidade ou isoladas

Nos últimos seis meses, 50 carrinhas da Gulbenkian andaram pelo país com equipas a vacinar contra a covid. Levaram ajuda a locais onde mais ninguém ia e onde as populações não tinham forma de se deslocar.

Mais de 13 mil profissionais de saúde foram a casa de pessoas acamadas, sem mobilidade ou isoladas em zonas mais remotas.

Durante quase um mês, andámos na estrada com estas equipas e trazemos retrato do país.

O retrato é o de um país envelhecido, limitado pelos obstáculos do isolamento e muitas vezes dependente da ajuda do setor social e da rede de cuidados de saúde primários. Quase sempre são as mulheres as cuidadoras e, muitas vezes, a solidão pesa mais do que qualquer outro obstáculo.

"Se Maomé não vai à montanha" é uma Grande Reportagem sobre quem não tem como ir e a quem resta esperar que alguém apareça para ajudar.