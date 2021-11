Hoje no Jornal da Noite

O Ministério da Justiça e a Agência Portuguesa do Ambiente são réus numa ação administrativa por permitirem a construção de casas e o acesso a uma praia de uso interdito. No segundo episódio da Grande Reportagem, "Último Filão", exibido esta terça-feira no Jornal da Noite, explora-se o caso da praia da Raposa.

A praia da Raposa encontra-se nos terrenos da cadeia de Pinheiro da Cruz, geridos pelo Ministério da Justiça e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

Esta praia é uma das poucas de uso interdito em Portugal, por razões de segurança.

Em causa estão as construções em cima da duna desta praia, nomeadamente as casas dos funcionários da cadeia, a quem o antigo diretor da cadeia autorizou.

O Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja acusa o Ministério de Francisca Van Dunem e a instituição que depende do Ministério do Ambiente de violação das leis que regem o território.

