Quem quer ser professor?

Mais vale passar um dia com um bom professor do que estudar com afinco durante mil horas. A professora Cristina Duarte recorda o provérbio japonês quando a conversa é sobre o ensino em Portugal. Ela, como milhares de docentes que, nos anos 70 e 80 entraram para a Escola pública, está na fase de fazer contas à carreira contributiva e reformar-se.

Acontece que não quer. Como, não quer? Pergunta-se incrédula uma classe e a jornalista, que de outros colegas com a mesma idade só vê sorrisos quando se menciona o afastamento da profissão. De que fibra é feita esta professora, que em novembro faz 67 anos, para insistir, em 2023, em dar os Clássicos da Literatura a jovens do secundário, no Liceu Camões?

"Ainda não me sinto preparada para me despegar dos miúdos". E ao que parece, eles também não. Um vez por semana, Cristina Duarte continua a reunir atuais e antigos alunos para um recital de poesia na biblioteca do liceu.