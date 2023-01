Quanto valem os órgãos de um albino? O tráfico humano que mais dinheiro envolve

Há dois anos que Angelina perdeu o filho. "Estou sempre a pensar nele. A chorar por ele". Nas províncias do Norte e do Centro deste extenso território - quase dez vezes maior que Portugal - os albinos são alvos particularmente vulneráveis. A milhares de quilómetros da capital, o número dos que não sabem ler nem escrever dispara. A Zambézia é a província com a maior taxa de analfabetismo do país: 53,9% contra 12% em Maputo, a capital. Alimentadas pelos curandeiros, as superstições e as crenças dão-se bem por aqui.

Para alcançar o lugar onde o filho de Angelina foi morto, é preciso andar durante quilómetros sem descanso. O solo é hostil. O sol é inclemente e está a pique. Angelina, a mãe e a irmã não têm um metical para comprar água - nem há num raio de muitos quilómetros, quem a venda. Quando por fim alcançamos o local onde Aylan vivia com a mãe e a irmã, encontramos os destroços de um cubículo de palha e lama, deitado abaixo pela última estação das chuvas.

“Pegaram no meu filho e levaram-no” Angelina conta que os três homens lhes entraram em casa por volta da meia-noite, quando todos dormiam. "Pegaram no meu filho e levaram-no". A mãe, a irmã e o cunhado viviam perto e ouviram os gritos. Desconfiaram de um vizinho e chamaram o líder comunitário para os acompanhar. "Fomos procurar o meu filho a casa de um homem chamado Lucas e encontrámos sangue. Ele acabou por confessar e denunciou outros dois homens. Foram todos presos e condenados."

Angelina não pode sequer dar um enterro digno ao filho. Para a feitiçaria, as ossadas dos albinos também valem dinheiro e as profanações de sepulturas são recorrentes. "Não enterrámos os restos mortais do meu filho no cemitério porque tínhamos medo que os desenterrassem. Tivemos de os pôr num local secreto."

Quanto valem os órgãos de um albino?

Há quem pague até 75 mil euros pelos órgãos de um albino. Mais, se for uma criança. Um albino vivo pode valer mais de 300 mil euros, é o tráfico humano que mais dinheiro envolve em todo o mundo. A Tanzânia, país onde nascem mais albinos - um em cada mil habitantes - é particularmente atrativa para as redes criminosas da África Oriental e Austral. A dimensão do problema é tal que há oito anos o governo do país proibiu a feitiçaria e ameaçou prender os curandeiros. Mas as redes de tráfico mantêm-se firmes na Tanzânia e noutros 6 países: Moçambique, Malawi, Burundi, Quênia, Suazilândia e África do Sul. Envolvem curandeiros, sequestradores, traficantes e homicidas. Os clientes são políticos e homens de negócios africanos, sobretudo sul-africanos, em busca de mais poder ou riqueza. Muitos acreditam que para garantir prosperidade no além, têm de ser enterrados com 4 albinos vivos. Os órgãos são ainda usados pelos curandeiros como tratamento para a impotência sexual, a infertilidade, e doenças como o VHI. Em Moçambique, como nos outros países onde se movem as redes criminosas, não é raro que sejam os próprios pais a vender os filhos albinos. O envolvimento de familiares ou pessoas próximas das vítimas é recorrente. “Eu consegui dar-lhe com um pau na cabeça” Esmeralda tinha 22 anos quando foi assassinada, com a conivência de um tio. Entraram-lhe em casa durante a noite, mataram-na e levaram os órgãos. O irmão, Juninho, vivia ao lado, num pequeno compartimento, igualmente feito de palha e lama. Nunca conheceram o pai e a mãe morrera um ano antes. Juninho também é albino. Dias depois do homicídio da irmã, mudou-se para junto dos avós, que, entretanto, também faleceram. Numa zona igualmente isolada, o jovem albino habita uma pequena casa sem condições de segurança onde já sofreu uma tentativa de rapto. "Vieram por volta da meia-noite, eram vários homens. Um deles aproximou-se da janela e arrancou-a. Eu consegui dar-lhe com um pau na cabeça, ele começou a sangrar e os outros pegaram nele e fugiram."

Na fuga, um dos homens deixou cair o telemóvel. Juninho entregou-o às autoridades, mas acusa o chefe da polícia local de corrupção. "Eles nunca usaram o telefone para investigar. Quando eu o pedi de volta percebi que o tinham devolvido aos malfeitores a troco de dinheiro", conta o jovem albino, que acusa a polícia de corrupção. Juninho passa as noites em claro, com receio de ser raptado. “Tenho muito medo. Mesmo que tenha vontade de ir à casa de banho, não vou, não tenho coragem de ir lá fora”. O medo também o acompanha a caminho da escola, num percurso diário de 1h30 a pé. "Chego a estar muitos dias sem comer nada" Juninho tenta há dez anos acabar o 12º ano. Mas, como a maior parte dos albinos, tem graves problemas de visão. O quadro é uma imensa nebulosa. Juninho não tem dinheiro para comprar protetor solar, nem sequer uma camisola de manga comprida que lhe proteja os braços. Por medo dos sequestros, mas também para evitar o sol que lhe fere a pele, não pode sequer sair para fazer agricultura de subsistência. Para sobreviver, depende da caridade das vizinhas. “Elas ajudam-me, dão-me folhas de abóbora e mandioca, quando têm, mas também vivem com dificuldades”, lamenta. "Há alturas em que chego a estar muitos dias sem comer nada".

