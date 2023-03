"A guerra virou-me do avesso"

Ao longo do último ano, mais de 8 milhões de ucranianos fugiram em busca de paz. Portugal recebeu pelo menos 57 mil pessoas. A Grande Reportagem acompanhou quatro famílias que procuraram refúgio no nosso país. Hoje, contamos a história de Daria Yeremenko, uma das protagonistas da reportagem "De tudo o que é meu sinto falta" .

Daria saiu da Ucrânia com um grupo de amigos. Entraram na Polónia numa altura em que o êxodo estava no auge, com milhares de pessoas em fuga, sobretudo mulheres e crianças. A travessia até à fronteira demorou 4 horas "mas estava tanto frio que pareceram dois dias".

Paula Caldeira estava chocada com as imagens que via na televisão e sentiu que devia ajudar. Tinha um quarto vago e "onde come um, comem dois". Começou assim uma ligação que perdura até aos dias de hoje. Um ano depois de se terem conhecido.



"Foi uma grande ajuda. Deu-me a casa dela e também me deu uma grande família".

Orgulho em ser ucraniana



Com um teto para ficar, Daria dedicou-se ao que mais gosta de fazer: dançar ao som de House e Hip Hop. A jovem bailarina e coreógrafa conseguiu uma bolsa do Teatro Nacional S. João (TNSJ) para artistas ucranianos refugiados em Portugal.

Durante vários meses esteve absorvida pelo trabalho no âmbito da bolsa. Desenvolveu um projeto de videodança e fez workshops para crianças ucranianas. Diz que foi o período mais intenso da sua vida em termos criativos. A guerra é alimento para a criatividade. E desperta sentimentos que não existiam, como o orgulho em ser ucraniana.