Eram às centenas, as famílias, as casas. Não havia fome, se houvesse menos fartura uma cana e um anzol chegavam para procurar alimento. O mar dava para todos. Hoje José espera que o deixem ficar na Praia até sempre, embora entre 2015 e 2018 cerca de 120 habitações tenham sido demolidas nas imediações. A curto prazo, há 50 famílias que vão ser realojadas porque não há verbas para mais, faltarão cerca de 40.

No espaço de Portugal perdeu para o Atlântico a área equivalente a mais de 1.300 campos de futebol. E a principal razão é a falta de areia nas praias. Está presa nos rios ou nos estuários por causa das barragens e da redução dos caudais. Juntamente com a construção de pontões, ao longo do século passado, que acumulam areia a norte mas degradam as praias a sul, a erosão vai aumentando.

Para as pessoas, que moram em cima da costa, junto a Esmoriz, há memórias que se alcançam com facilidade. Quando os primeiros chegaram ao bairro piscatório, as ondas ainda ficavam ao longe, encurraladas por um areal farto que entretanto desapareceu. O mar cresceu, aproximou-se e nas piores tempestades começou a bater nas casas precárias feitas por quem menos tinha. Uns chamavam-lhes palheiros, outros barracos. Do sitio onde um dia foram erguidos já nem se vê o mar.

Na Apúlia, o cordão dunar que se encontra junto à praia das Pedrinhas, no lugar de Cedovém, já só sobrevive com geocilindros, sacos enormes com areia, e várias casas nas imediações foram já engolidas pelo mar. Ao longo dos anos os que ainda lá moram, tantas vezes ouviram das autoridades que dali tem de sair mas quase dois anos depois da entrada em vigor do último programa da orla costeira entre Caminha e Espinho, nenhum edifício, sinalizado para demolição na costa de Esposende, foi ainda abaixo.

Pessoas e oceano estão agora separados por um altíssimo muro de pedra. Nos últimos dias de 2015, as cerca de 100 pessoas que viviam de coração nas mãos mesmo ao lado da maré, foram levadas para o novo Bairro da Boa Esperança, a algumas centenas de metros do mar e do sobressalto. Foi um dos maiores investimentos públicos feitos em Ovar, um dos concelhos do país que mais sofre com o recuo da linha de costa. Mas há muitos mais no município que podem precisar de casa nova, longe do oceano. Quando esse dia chegar, o preço a pagar prevê-se gigantesco. Na praia do Furadouro, raro é o inverno em que o mar não chega às gentes.

A deslocalização está prevista nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira mas tirando o que acontece na Praia de Faro, e que aconteceu em Esmoriz à conta do orçamento do município de Ovar, o estado hesita em tirar realocar as populações em zonas de risco.

Os especialistas acreditam que o país está a fazer muito pouco para enfrentar uma subida do nível das águas do mar como não há memória coletiva. Falta para os investigadores, a aposta em sapais, salinas, para travar o impacto que o aumento das águas terá nas zonas estuarinas, falta subir marginais, aumentar a capacidade de drenagens das cidades.

Em 2050, é possível que no Cais do Sodré possamos ter períodos do ano com duas, três, quatro horas com 20 centímetros de água. Se a avenida não subir, pode não dar para circular. E isto sem a ocorrência de qualquer tempestade. As piores perspetivas para a subida do nível médio do mar até o final do século estão relacionadas com o aumento das emissões de gases de efeito estufa e o consequente aquecimento global. Se não forem tomadas medidas significativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é possível que ocorra um derretimento mais rápido do gelo das calotas polares e das geleiras, levando a uma elevação significativa do nível do mar.

Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de 2021, por exemplo, aponta que, em um cenário de emissões muito elevadas de gases de efeito estufa, o nível do mar poderia subir cerca de 1 metro até o final do século, ameaçando cidades costeiras e ilhas e afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, o aumento do nível do mar pode levar a uma maior frequência e intensidade de tempestades e inundações costeiras, o que pode aumentar o risco de danos a infraestruturas, como estradas, edifícios e sistemas de abastecimento de água e energia.

Nos últimos 20 anos, sempre que há um grande temporal há investimento de urgência, mas depois não há continuidade no investimento. Grande parte do que está previsto gastar ao longo dos próximos anos na consolidação da costa portuguesa, cerca de mil e duzentos milhões de euros, é essencialmente para soluções de curto prazo ou para manter o que já existe. É o que acontece por exemplo na marginal em Vila do Conde junto à praia das Caxinas. A estrada há de continuar para já no mesmo lugar esperando que o novo muro de granito a salve. Algumas praias terão direito a mais areia especialmente se houver milhares de pessoas por perto para proteger, mas o preço a pagar vai subir a cada ano que passa. Há 4 anos, a realimentação da Costa da Caparica custou cerca de 5 milhões de euros.

Se fosse agora, com o aumento do preço dos combustíveis e de outros materiais, custaria 8 milhões. Noutros locais como Ovar permanece o sonho da colocação de pontões destacados junto a Esmoriz, como acontece nalguns locais do Reino Unido, para travar o impacto das ondas na costa.

