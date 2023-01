“Aquelas bestas não nos vão obrigar a sair da nossa terra”

Estes exercícios, a apenas alguns quilómetros da fronteira bielorrussa, são uma preparação para qualquer incursão.

Quase um ano depois do início da ofensiva russa, a Ucrânia teme uma nova invasão pelo norte do país. Os militares garantem, no entanto, que agora não serão surpreendidos.

Nas últimas semanas, foram construídas defesas e centenas de civis começaram a ser treinados na fronteira com a Bielorrússia.

Perto desta fortaleza, estão as comunidades abrangidas pela fronteira. Gerações de pessoas que nunca viveram noutro lado e que agora vivem possivelmente numa nova frente de batalha. Mesmo assim, dizem que preferem morrer a sair dali.

“Não vou sair daqui, não quero sair da minha terra. Para onde devia ir? Tenho 75 anos. Aquelas bestas não vão obrigar-me a sair da nossa terra. Eles que morram. Que Deus os destrua”, disse um dos locais à reportagem da SKY News, parceira da SIC.