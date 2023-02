Repórteres do Mundo

Em lágrimas, Maria pede: "Só quero que os russos nos deixem em paz"

Maria tem 93 anos e diz que chora todos os dias. Tem medo. Há 10 meses que vive com o companheiro ao fundo do jardim, onde, antes, era a sauna. Confessa que tem dificuldade em descrever as condições em que vive atualmente.