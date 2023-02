Um professor húngaro que deu aulas a partir das trincheiras na Ucrânia

Chocados com as imagens da guerra, organizaram-se no Facebook e tentam entregar aos militares tudo o que os possa ajudar na frente da batalha. Recolhem essencialmente bens necessários à sobrevivência.

Sándor, por exemplo, é professor na Universidade de Unguár, mas só em tempos de paz. Ficou conhecido com uma fotografia em que tinha um livro escolar numa mão e uma espingarda na outra. Chegou a dar aulas a partir das trincheiras. Tornou-se uma figura simbólica da ajuda dos húngaros à Ucrânia.

András Iván Bojár, arquiteto, crítico e escritor explica que muitos são os que sentem vergonha da postura oficial da Hungria face à guerra na Ucrânia, por isso doam milhares ou milhões para limpar a imagem do país.

Também o arquiteto, crítico e escritor esteve na Ucrânia a entregar o que conseguiram recolher. Recorda que é difícil de assimilar a imagem das casas alvejadas e das ruas vazias.