Oito anos de guerra no Iémen dão lugar a uma das piores catástrofes do mundo. Taiz é uma cidade dividida por combates constantes entre os rebeldes Houthis e as forças do Governo.

Os civis que ficaram vivem uma tortura lenta com bombas escondidas nos jardins e minas deixadas nos fornos. A SKY News chegou à linha da frente e ouviu relatos de mães, como Fatima, que veem os filhos morrer em explosões ou porque não conseguem pagar comida nem medicamentos.