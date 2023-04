Repórteres do Mundo

A história de sucesso do refugiado Ryyan e o destino fatal da pequena Ahad

A pobreza e fome no Iémen é há anos uma fatalidade, mas a história da pequena Ahad, de três anos, não vai deixar ninguém indiferente. Da Bélgica, chegam notícias sobre o impacto do custo de vida na restauração. No Repórteres do Mundo desta semana vamos ainda à Alemanha conhecer Ryyan Alshebl, o refugiado eleito autarca.