Em 2021, foram apreendidas sete toneladas de droga e no ano passado foram detidas 32 pessoas. A maioria do material apreendido é droga sintética, tem a ver com a substância usada para fazer comprimidos de ecstasy.

Uma nova tendência é a importação da Califórnia ou de Espanha, onde é mais barata, mas a exportação também é um grande negócio e os holandeses têm um papel importante.