Como fica a arte com a inteligência artificial? Há artistas zangados

O país onde se pode conduzir sem mãos mas não se pode olhar para o lado, um psicólogo que faz arte com uma máquina de escrever e os artistas que estão apreensivos com a inteligência artificial são algumas das propostas do Repórteres do Mundo.