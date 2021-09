“Sérgio Conceição denunciou o boicote, mas Pinto da Costa vai dizer-lhe para esconder o chicote”

O comentador da SIC considera que Sérgio Conceição é muito “de grito” e que é um risco para o treinador do FC Porto entrar em conflito com os próprios jogadores.

Rui Santos denuncia o uso em demasia do chamado “chicote” e afirma que Pinto da Costa “não vai fazer nada” em relação às queixas de Sérgio Conceição.

O comentador da SIC considera que o treinador do FC Porto deveria ter uma liderança mais afetiva com os jogadores e a estrutura do clube, à semelhança do que acontece com Jurgen Klopp no Liverpool e Josep Guardiola no Manchester City.

► A PÁGINA DO TEMPO EXTRA

► A PÁGINA DE RUI SANTOS