O comentador da SIC diz que é difícil em termos de gestão ter um guarda-redes do nível do argentino no banco de suplentes e acredita que não foi justo o momento da sua saída da baliza da equipa do FC Porto.

No entanto, Rui Santos considera que Diogo Costa é um guarda-redes muito prometedor e que talvez o seu lançamento no onze titular esteja relacionado com algum aproveitamento “político”, no sentido de se valorizar a formação do clube.

► A PÁGINA DO TEMPO EXTRA

► A PÁGINA DE RUI SANTOS