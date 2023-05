Uma saga que gerou várias artes

Nesta altura, o universo de Star Wars tem passado mais pelas séries do que por novos filmes, mas foi a partir do cinema que a saga começou a contagiar milhões de seguidores. Pela história, mas também pelas várias artes que influenciou desde 1977.

Desde 1999 que a Star Wars Celebration junta os seguidores mais fieis da saga da Guerra das Estrelas. Em cada edição, as várias gerações que seguem os personagens imaginados por George Lucas há 46 anos.

Em todas as décadas da história que continua a ser contada a partir de uma galáxia muito distante...a saga evoluiu a partir do cinema, mas o engenho da produção que tirou as ideias de planetas longíncuos repletos de milhares de criaturas e personagens que têm cativado a curiosidade de milhões...que expressam o amor pela guerra das estrelas em fatos criados à mão, mas também em negócios como o do merchandising. As figuras, naves e milhões de outros artigos, criados ao longo dos anos, despertaram uma indústria mais rentável do que a da bilheteira de todos os filmes.

Um legado que tem passado mais pelas séries como Mandalorian ou Ashoka que estreia este ano em agosto e outras novidades "The Acolyte" como que foi filmada em parte na Madeira, e "Skeleton Crew", com Jude Law, que foram apresentadas este ano na maior convenção para os seguidores da guerra das estrelas que só regressa em 2025 no Japão.