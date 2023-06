Todas as Artes

O criador de "Rabo de Peixe", a banda desenhada que uniu Filipe Melo e Juan Cavia e as novas músicas de Cláudia Pascoal

No "Todas As Artes" desta semana, recebemos Augusto Fraga, o criador de "Rabo de Peixe"; apresentámos um "2 na Mesma Arte" sobre a banda desenhada que uniu o autor Filipe Melo e o ilustrador Juan Cavia; e conversámos com Cláudia Pascoal sobre o novo disco "!!".