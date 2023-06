Está em sétimo lugar. Para além disso, está no top 10 de 15 países. Em entrevista ao "Todas As Artes", o criador da história, Augusto Fraga, mostra-se feliz e surpreendido com este resultado.

Augusto Fraga diz que "a série foi pensada para Portugal e o resto era bónus". Depois deste sucesso, diz que o argumento permite uma continuação e fala sobre a possibilidade de uma segunda temporada.