Todas as Artes

Aos 65 anos, os smurfs (ou estrunfes) voltam a estar na ribalta

As figurinhas de azul ciano saídas dos livros aos quadradinhos do belga Peyo estão de novo em alta, mais de 30 anos depois do sucesso da série de animação produzida ao longo da década de 80. Completam este ano 65 anos sem nunca terem abandonado o papel.