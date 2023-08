Quase 20 horas de gravações resumidas num videoclipe com menos de quatro minutos. O tema "Chelas" invadiu as ruas do bairro e nem entre pausas para retocar a maquilhagem Sara Correia deixou esfriar a voz.

Este foi um trabalho que envolveu dezenas de pessoas. Os figurantes são moradores do bairro da freguesia de Marvila, em Lisboa, de onde a fadista é natural.

"Liberdade" é o terceiro álbum de Sara Correia. Tem lançamento previsto para outubro.