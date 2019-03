"Vamos a Jogo", a estreia de um novo espaço do Jornal da Noite. Às sextas-feiras, entram em campo os protagonistas do futebol de uma forma pouco usual.

Este sábado é dia de FC Porto - Benfica e, por isso, o "Vamos a Jogo" arranca com um especial Clássico, que inclui conversas com o treinador André Villas-Boas, o internacional português Nélson Semedo e Derlei, uma das figuras do apogeu europeu do FC Porto em 2003 e 2004.