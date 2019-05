Sexta no Jornal da Noite

“Vamos a Jogo” acompanhou Luís Filipe Vieira no dia da reconquista

O “Vamos a Jogo” acompanhou, em exclusivo, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, do início ao fim dos festejos do 37.º título dos encarnados.

Ficha Técnica

Autoria – Nuno Pereira, Nuno Luz, Paulo Cepa, Luís Gonçalves

Jornalistas - Nuno Luz e Nuno Pereira

Repórteres de Imagem - Paulo Cepa, Fernando Silva

Edição de Imagem - Tiago Martins

Grafismo - Tiago Gonçalves

4kFly - António Simões

Ajuda à Produção - Auly Ferreira, José Silva

Pós-Produção Áudio – Edgar Keats

Colorista - José Dias

Arquivo – Tiago G. Pedro

Produtor Editorial - Pedro Sepúlveda

Direção de Informação - Ricardo Costa