O Jornal da Noite junta na mesma equipa um elenco de luxo. Mozer, Júnior, Zico, Ricardo Pereira, Thiago Lacerda, Marcelo Cerrado, Gabriel o Pensador, Rodrigo Santos, Neguinho da Beija-flôr sob o comando de Jorge Jesus.



Está de volta o “Vamos a Jogo” numa edição especial que viveu por dentro as conquistas do treinador português no Brasil. As imagens exclusivas de uma festa que mais de 40 milhões de brasileiros esperavam há 38 anos.



Como Jorge Jesus mudou o maior clube do mundo em apenas 6 meses.



Nuno Luz, Nuno Pereira, Paulo Cepa e Luis Gonçalves são os autores e testemunhas de um “Milagre de Jesus”.