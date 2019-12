As expectativas de Jorge Jesus para a final do Mundial de clubes

Jorge Jesus sabe do poderio do Liverpool para esta final do Campeonato do Mundo de Clubes.

Os ingleses chegam a esta final a meio da época, enquanto que os jogadores do Flamengo têm 80 jogos nas pernas este ano.

Ainda assim, o treinador português defende que a final é um só jogo só e que, por isso, tudo pode acontecer.