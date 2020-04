Ao volante do Toyota Corolla, Peugeot 208 e Skoda Scala

Temporada 19, programa 1

O Toyota Corolla afirmou-se desde o lançamento como uma aposta sólida da marca japonesa. O Rui Pedro Reis foi a Espanha conhecer o modelo que venceu os prémios de Carro do Ano e Híbrido do Ano.

Há muito que o Peugeot 208 é um citadino convincente. A nova geração é a mais ambiciosa de sempre e tem um design que tem dado que falar. A Luísa Correia testou-o na Comporta, em Portugal, onde decorreu a apresentação internacional à Impresa, antes de ter sido eleito Citadino do Ano.

O Skoda Scala mostra bem o trabalho de modernização que a marca do grupo Volkswagen tem feito. Recebeu o prémio de Familiar do Ano e o Pedro Amante comprovou a aposta na tecnologia e na segurança.