Temporada 20, programa 11

Chegou aquela época do ano em que gostamos de partilhar. Por isso, mais uma vez, pedimos à SIC Esperança que escolhesse duas instituições. O Rui Pedro Reis vai no Honda e ao Centro Comunitário Verdine no concelho de Loures e o Pedro Amante vai no Mazda MX-30 à Associação de Moradores da Tapada das Mercês, no concelho de Sintra. Para nos ajudar temos o ator Miguel Costa e o apresentador José Figueiras.