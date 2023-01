Ao volante dos novos BMW Série 7 e Audi Q8 e-tron... E a preparação da Toyota para as Olimpíadas de Paris

Já tínhamos mostrado o novo BMW i7, o primeiro série 7 com motor 100% elétrico, agora regressamos à Califórnia para testar o novo série 7 com um motor a combustão que nem sequer estará disponível em Portugal. Trata-se de um V8 4.4 com 536cv de potência.



Com o mote ‘Mobilidade Para Todos’ a Toyota associou-se aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 em Paris. Fomos perceber como é que a marca e empresa de mobilidade se está a preparar para as Olimpíadas e para o futuro.

Apresentado em 2018 em Abu Dhabi o e.tron foi na altura o primeiro carro elétrico da Audi. Quatro anos depois recebe uma nova denominação, passa a chamar-se Q8 e-tron, novos elementos estéticos e o aumento da capacidade da bateria. Fomos conhecê-lo na ilha de Lanzarote.

Temporada 25, programa 1