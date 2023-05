Volante

Ao volante do Aiways U6, do Range Rover Sport e do clássico Alfa Romeo Montreal

O Rui Pedro Reis testa o segundo modelo da marca chinesa Aiways. É mais um 100% elétrico, o SUV Coupé U6. O Silva Pires mostra-lhe um clássico muito de exclusivo e com uma história curiosa, o Alfa Romeo Montreal. O Pedro Amante conta com a ajuda do Lourenço Ortigão para conhecer um carro bem especial, o novo Range Rover Sport.