Bebidas açucaradas relacionadas com risco de cancro

Peritos franceses encontraram uma ligação entre o consumo diário de bebidas açucaradas ou sumos naturais de frutas com o aumento do risco de desenvolver cancro, revela esta quinta-feira a revista British Medical Journal.

A investigação, realizada por uma equipa de investigadores da Agência de Saúde Pública francesa e da equipa de Epidemiologia Nutricional de Bobigny (França), estabeleceu essa ligação após seguir durante cinco anos mais de 100.000 pessoas com uma média etária de 42 anos, das quais 21% homens e 79% mulheres.

Os cientistas alertaram que, de momento, se trata de uma possível relação, pois não existem provas definitivas e ainda há que realizar mais experiências.

Em concreto, detetaram um aumento de 18% no risco de sofrer de qualquer tipo de cancro nas pessoas que, como média diária, consumiram 200 mililitros de uma bebida açucarada - aquelas que contêm mais de 5% de açúcar - ou um sumo de fruta natural.

No caso das mulheres, os investigadores detetaram um aumento de 22% no risco de desenvolver cancro da mama. Dos cerca de 2.193 cancros detetados durante a experiência, 693 foram da mama, 291 da próstata e 166 do cólon.

Graham Wheeler, da associação britânica Investigação Cancro UK, ressalvou, entretanto, que é necessário "levar a cabo mais investigações".

Por outro lado, especialistas indicaram que se bem que a obesidade representa uma causa conhecida de 13 tipos de cancro, no estudo viram que o perigo de desenvolver cancro também se verificava em pessoas magras se consumissem este tipo de refrescos.

Entre outras explicações para sustentar a ligação estabelecida entre bebidas açucaradas e o cancro, a equipa investigadora apontou a elevada carga glicémica que continham.

Não detetaram, pelo contrário, qualquer relação entre as bebidas dietéticas com edulcorantes e o maior risco de cancro.

Lusa