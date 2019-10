Dia Mundial do Pão

Assinala-se hoje, 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão. Os especialista em nutrição e saúde reforçam que o pão é um alimento fundamental numa alimentação equilibrada e saudável. Este é um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo inteiro e Portugal não é exceção. O pão faz parte da nossa tradição, dos hábitos diários dos portugueses e ocupa um lugar de destaque na cultura e gastronomia do país. Para falar sobre a importância deste alimento Cláudio Rodrigues, da Associação Portuguesa de Nutrição, esteve na Edição da Manhã.