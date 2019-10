Risco de Alzheimer aumenta 75% em pessoas que consomem alimentos com gordura trans

Estudo revela que pessoas com altos níveis de gorduras trans no sangue podem ter entre 50% a 75% mais probabilidades desenvolver a doença de Alzheimer ou demência.



A conclusão é do estudo elaborado por investigadores japoneses, publicado na revista Neurology.

M. Spencer Green

O estudo

Mais de 1 600 homens e mulheres japoneses, sem sinais de demência, foram acompanhados por um período de 10 anos.

No início do estudo, foram feitas análises ao sangue, para detetar o nível de gordura trans.



Os investigadores ajustaram outros fatores que poderiam afetar o risco de demência, como pressão alta, diabetes e tabagismo.

Descobriram que as pessoas com os dois níveis mais altos de gorduras trans tinham 52% e 74% mais hipóteses de desenvolver Alzheimer do que as pessoas com os níveis mais baixos.

Toshiharu Ninomiya, um dos autores do estudo, professor de saúde pública na Universidade de Kyushu, do Japão, admitiu ao NY Times que "é difícil evitar completamente as gorduras trans, e o risco de uma pequena quantidade de gorduras trans não é claro". E acrescentou "seria melhor tentar evitá-los o máximo possível".

Mike Derer



O que é a gordura trans

A gordura trans é produzida pelo processo industrial de hidrogenação de óleos vegetais com o objetivo de torná-los sólidos mesmo em temperatura ambiente.



É utilizada na produção de diversos tipos alimentos como bolachas, gelados, bolos, pão.

Também estão nas margarinas, vegetais, batatas fritas, comida pré-cozinhada e fast food.

O problema é que vários estudos científicos revelam que a gordura trans é muito prejudicial à saúde porque quando é absorvida pelo organismo interfere no metabolismo.

Está relacionada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2 e Alzheimer.