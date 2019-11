Endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva

A endometriose, designação dada ao processo clínico no qual as células que constituem o endométrio se encontram fora da sua localização normal, afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e cerca de 30 a 50% das mulheres com infertilidade e/ou dor pélvica. Fátima Faustino, Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia (e coordenadora do Centro Especializado em Endometriose do Hospital Lusíadas Lisboa), e Sandra Sousa, responsável de Imagiologiada mesma unidade, lançaram recentemente um livro sobre a doença: "Endometriose - a doença das mil faces". Para nos falar deste livro, recebemos na Edição da Manhã Fátima Faustino.