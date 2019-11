Ohio quer obrigar médicos a reimplantar uma gravidez ectópica ou enfrentam acusações de homicídio

O estado de Ohio volta a bater na mesma tecla. A ansiedade de criar legislação que proíba e puna a interrupção da gravidez cresce à medida que outros estados republicanos conservadores põe em prática leis antiaborto.

O HB483 vai ficar para a história como um dos mais polémicos projetos de lei, em matéria de aborto. Basta ler o que dizem os especialistas. Mas antes é importante saber o que pretendem os republicanos conservadores do estado do Ohio.

David Hackney, médico especialista em medicina materno-fetal, citado pelo The Guardian, mostra-se (mais uma vez) chocado com a proposta e escreveu no Twitter: "Não acredito que estou a escrever isto novamente, isto é impossível. Vamos todos para a prisão"@ACOGAction (Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas".