Meningite B é a estirpe mais comum em Portugal

Em Portugal, a estirpe de meningite mais comum é a de tipo B, registando cerca de 3 em cada 4 dos casos. Perante este cenário, a única forma de proteger as crianças de uma infeção meningocócica de tipo B é a vacinação que, neste momento, não está ao acesso de todos, tendo em conta que não se encontra no Plano Nacional de Vacinação. Tiago Proença dos Santos, neuropediatra no Hospital de Santa Maria, esteve na Edição da Manhã.