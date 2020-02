Assinala-se hoje o Dia Mundial do Doente Coronário e a doença coronária é, cada vez mais, considerada uma doença crónica, evolutiva e não estável. É uma doença cardiovascular e, em Portugal, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal. Para percebermos quais os fatores de risco e como podemos prevenir a doença, Francisco Araújo, Coordenador do Núcleo de Prevenção e Risco Vascular da Sociedade de Medicina Interna, esteve na Edição da Manhã.