Arrancou esta segunda-feira a campanha de vacinação contra o vírus da gripe. Nesta primeira fase vão ser vacinadas as pessoas consideradas prioritárias, como os idosos residentes em lares, as grávidas e os profissionais de saúde e do setor social.

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem início habitualmente a 15 de outubro, mas este ano foi antecipada por causa da Covid-19.