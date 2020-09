As mortes em Portugal estão a aumentar e não é apenas devido à covid-19.

Caso não sejam tomadas já medidas, Gustavo Tato Borges, médico de saúde pública, explica que a mortalidade paralela à covid-19 vai continuar a aumentar.

Segundo dados avançados pela TSF, entre março e setembro morreram quase 65 mil pessoas, aproximadamente mais 6.800 do que no mesmo período do ano passado. Número que não pode apenas justificar-se com a covid-19, que representa menos de um terço do aumento das mortes.

A preocupação centra-se nos doentes crónicos que precisam de recuperar os cuidados que não tiveram nos últimos meses devido à invasão da covid-19 nos hospitais.

O médico de saúde pública apela, no entanto, à confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde e que não deixem de ir às urgências.