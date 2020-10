Vacina da meningite B e do HPV para os rapazes passam a fazer parte do Plano Nacional de Vacinação

Há duas novidades no plano nacional de vacinação.

A vacina da meningite B pode ser administrada de forma gratuita nos centros de saúde e destina-se a crianças que nasceram a partir de 2019. É dada por três doses, aos 2, 4 e 12 meses.

Outra das grandes novidades é a vacina do HPV. O vírus do papiloma humano é o maior responsável pelos casos do cancro do colo do útero.

Do programa faz também parte a vacina do rotavírus, mas apenas para grupos de risco e só vai começar a ser administrada no início de dezembro

O Orçamento do Estado garantiu um reforço de quase 11 milhões de euros para conseguir alargar o Programa Nacional de Vacinação.