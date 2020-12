Identificados 39 produtos cosméticos com substâncias perigosas

Um estudo desenvolvido em 34 países e seis continentes revela que foram identificadas, em 39 produtos cosméticos, 65 substâncias preocupantes, ou seja, "substâncias com potenciais impactos na saúde humana e no ambiente", como explica Zero em comunicado.

O principal objetivo deste estudo era perceber até que ponto os ingredientes destes 39 produtos cosméticos selecionados diferiam entre países, bem como se eram detetadas substâncias indesejáveis. A recolha da informação decorreu na Primavera de 2020.

A análise, baseada na leitura dos rótulos dos produtos, "não tendo sido realizadas análises complementares", e onde a Zero participou, conclui que "os consumidores estão expostos a estas substâncias químicas, em alguns casos, diariamente" e podem "interferir com o sistema hormonal", "causar alergias", ser "prejudiciais para o ambiente" e "tóxicas para a reprodução".

A escala de avaliação usada pelo Danish Consumer Council, o promotor do estudo, para classsificar os produtos foi a seguinte:

A – O produto é uma boa escolha. Não contém substâncias problemáticas.

C – O produto contém substâncias preocupantes, isto é, substâncias que, por exemplo, são suspeitas de interferir com o nosso sistema hormonal. Estas substâncias não são ilegais, e o produto não é normalmente perigoso por si, mas a sua utilização contribui para a exposição continuada às mesmas.

A maioria dos produtos recebeu uma classificação C porque contém substâncias químicas indesejáveis, ou seja, possuem um ou mais ingredientes que podem interferir com o sistema hormonal, podem causar alergias, ou podem ter outros impactos negativos na saúde humana e no ambiente, esclarece a Zero.

Os 39 produtos

Aussie Miracle Moist Shampoo

Lancome Definicils High Definition 01 Black

Avene Tolerence Extreme Cream

L'Oreal Casting Creme Gloss Amber 645

Avivir Aloe Vera Sun Lotion SPF 30

L'oreal Million Dollar Lashes Black

BioDerma Sensibio Make-up Removing

Micelle Solution Max Factor 2000

Calorie Mascara Black

Bio-Oil Skincare Oil

Maybelline The collassal volum express mascara

Biotherm Lait Corporel Anti-drying Body Milk

Mentholatum Lip Balm Original

Cien Sun Lotion Classic SPF 30

Nivea Creme

Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream

Nivea Sun Kids Protect & Sensitive SPF 50+ (Unscented)

Colgate Caries Control

Origins Drink Up Intensive Overnight Mask

Dove Silky Nourishing Body Cream

Palmolive Aquarium

Elizabeth Arden Eight Hour Crème

Rexona Aloe Vera Roll-on

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Body Cream

Sanex Zero 24h Deo

Garnier Ambre Solaire Light & Silky SPF 15

Schwarzkopf Natural & Easy 560

Garnier Pure Active 3 in 1

Schwarzkopf Poly Swing Hair Spray Volume Extra Strong

Garnier Repons Caring Shampoo Avocado oil & Sheabutter

The Body shop Aloe Anti-Perspirant

Gillette Venus Satin Care Barber Gel

Vaseline Intensive Care Healthy Hands Stronger Nails

Head & Shoulders Shampoo Classic Clean

Vichy Antiperspirant Deodorant

ID Hair Extreme Titanium Vichy Capital Soleil Fresh Hydrating Milk SPF 30

Kiehl's Ultra Facial Cream

Weleda Skin Food

La Roche Posay Anthelios Dermo-Kids SPF 50



A Zero apela a que "os cidadãos exijam às marcas e às entidades públicas que estas substâncias problemáticas deixem de ser usadas em produtos cosméticos".

Por isso deixam algumas recomendações, como verificar os ingredientes dos produtos antes da compra, "que produtos da mesma marca e com o mesmo código de barras, mas adquiridos em países vizinhos, podem ter ingredientes diferentes" e que as pessoas "compreendam que os produtos que compram e usam regularmente podem conter substâncias químicas preocupantes".